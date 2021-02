Horóscopo: Os signos que podem ter grandes realizações esta semana

A segunda semana de fevereiro de 2021 começou e alguns signos do zodíaco podem se preparar para grandes realizações durante esta fase. Confira quais são:

Áries

Momento que favorece a expansão e autorreflexão. Desejos, principalmente que envolvam metas ou o trabalho de equipe, são realizados da melhor forma. É importante buscar a calma e o silêncio diante de conflitos que possam surgir, pois o estresse pode interromper essa fase de conquistas. As indecisões pedem maturidade, pois o reconhecimento virá por esse meio.

Gêmeos

Finalizações positivas podem abrir os caminhos para novas oportunidades. A recompensa virá com a sua nova forma de lidar com algumas questões importantes. A intuição pode ser trabalhada e será preciso identificar o que não traz a reciprocidade necessária para seguir a diante da melhor forma. Os estudos e educação em geral atraem frutos de reconhecimento e sucesso.

Virgem

Novos começos muito positivos são atraídos. Nem todas as dúvidas serão resolvidas de uma hora para a outra, mas com a bondade e perdão, você conseguirá agir da forma correta; fique atento e reflexivo sobre as oportunidades que surgem. A autoconfiança aumenta e isso pode ajudá-lo a crescer para receber o reconhecimento que merece. Apenas tenha cuidado com a inveja das outras pessoas.

Sagitário

Hora de ficar atento as oportunidades que não são esperadas, mas podem agir de forma muito positiva e trazer frutos importantes para a sua vida. Sua comunicação melhora e todos os assuntos que envolvem negócios ou empreendimentos começam a fluir. Evite criar expectativas negativas, desacelere e reflita para esperar o sucesso chegar de forma sólida e na hora certa; não se deixe afetar por desmotivações e apenas acredite de forma otimista.

Capricórnio

Momento de identificar o que precisa ser deixado para trás para que a sua vida siga em frente. As oportunidades se maximizarão se você se libertar e não resistir às mudanças, deixando que novos começos fluam. Assuntos financeiros podem trazer resultados promissores quando você planeja e se concentra de forma positiva no futuro.