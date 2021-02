Os signos que sempre dão um jeito de mandar nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco são mandões por natureza e sempre dão um jeito de tomar as decisões, até mesmo nos relacionamentos. Confira quais são:

Touro

O taurino é insistente e sabe muito bem o que aprecia. Por isso, ele tenta influenciar as pessoas que ama e pode sempre dar um jeitinho de mandar nos relacionamentos. Ele apela para confiança que o outro tem nele e acaba usando isso como argumento na hora de tomar a frente nas decisões.

Câncer

O canceriano se sente mais seguro quando as coisas são feitas do seu jeito, especialmente nos relacionamentos. Por isso, ele irá sempre sugerir os próximos passo do casal e tomar as rédeas de algumas situações, podendo não ficar muito feliz quando é contrariado.

Escorpião

O escorpiano pode ter uma personalidade muito decisiva e gosta de ter o poder de dar a palavra final. Por isso, ele pode acabar sendo mandão nos relacionamentos e até manipulando algumas situações para que as coisas aconteçam como ele quer. Este signo é inteligente e muitas vezes sabe como tomar as rédeas sem se prejudicar.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano assume sempre a postura de que sabe como as coisas devem ser feitas e como elas funcionam melhor, até mesmo nos relacionamentos. É fácil que eles acabem mandando ou pelo menos tentando fazer isso, o que pode trazer desavenças e ser percebido pelo outro como falta de confiança no potencial para decidir.

Capricórnio

O capricorniano gosta de ter o controle e planejar as coisas, por isso facilmente acabará tentando mandar nos relacionamentos. Sua personalidade é forte e ele arruma justificativas para mostrar que sabe o que está fazendo – os deslizes do passado também ajudam no seu portfólio de convencimento.