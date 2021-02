Aqui TODAS as dicas práticas para combater o frizz no cabelo nos dias úmidos; você vai amar

O verão chegou e embora seja querido por muitos, isso porque os dias ficam mais quentes, ele pode trazer alguns problemas que incomodam diversas pessoas. E aos que estão se perguntando quais, o frizz no cabelo é um deles.

Você tenta de tudo, compra produtinhos, passa a mão, mas nada disso resolve? Sabia que esse “pesadelo” pode ser solucionado com algumas dicas simples e práticas que são facilmente adotadas no dia a dia?

Se você quer aprender “com a mão na massa” como solucionar o problema do frizz no cabelo, confira a seguir um vídeo curtinho do médico Lucas Fustinoni com algumas recomendações.

