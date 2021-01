Arrasou! Seu Jorge aparece de visual novo e mudança surpreende fãs; confira o resultado

O cantor Seu Jorge surpreendeu recentemente os fãs, após publicar em seu perfil uma foto com uma grande mudança em seu visual: dando adeus aos cabelos escuros, o artista apareceu não só com os fios, mas também com a barba ruiva.

O cantor aproveitou a foto que chamou a atenção dos internautas para divulgar a sua agenda de trabalhos para 2021.

Neste ano, Seu Jorge tem um planejamento bastante extenso que envolve participações na música e em produções audiovisuais.

Ficou curioso e quer ver qual foi o resultado da mudança de visual do cantor? Confira abaixo.