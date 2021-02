Os signos mais afetados pela entrada de Vênus em Aquário em fevereiro de 2021

Até o dia 25 de fevereiro de 2021, Vênus, o planeta do amor, permanecerá em Aquário, um dos signos mais independentes e livres do zodíaco. Confira os signos que mais serao afetados nesta fase:

Touro

Momento em que os taurinos são empurrados a tomar atitudes fundamentais para melhorar sua vida amorosa. Se abrir e mudar a forma de fazer as coisas nunca é fácil, especialmente quando a vida começa a encaminhar os acontecimentos mais rápido do que você esperava. A dica é não ter medo de tentar novas abordagens e arriscar, pois as surpresas também podem trazer bons resultados.

Leão

Momento de sentimentos intensos e propício para tomar atitudes ou decisões precipitadas. Evite pensar de forma superficial e colocar a diversão na frente de algumas responsabilidades. É melhor ter paciência e ser empático com o que as outras pessoas podem sentir ou as inseguranças que podem ser criadas e acabam travando alguns acontecimentos. Não crie barreiras ou seja decisivo sem pensar duas vezes, pois as consequências podem gerar arrependimentos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Você já não poderá deixar de olhar para dentro e isso tende a trazer revelações importantes sobre suas emoções e desejos. É importante tirar conclusões com calma e não criar apegos ou desapegos por impulso. Abra sua mente para atender as questões do coração, mas seja prudente ao lidar com os seus relacionamentos e sentimentos das outras pessoas.