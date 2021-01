Os signos que podem desistir de acreditar no amor

Alguns signos do zodíaco podem levar suas frustrações no amor muito a sério e acabam desistindo deste sentimento. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode se tornar alguém sem esperança depois das decepções no amor e encontrará mil defeitos nos pretendentes para não engatar mais nada que exija entrega. Ele fica um bom tempo fugindo dos sentimentos mais sérios e só volta a se contradizer quando consegue curar o coração.

Virgem

Este signo se doa muito para que o amor dê certo, mas ele pode passar a não acreditar tanto assim no poder deste sentimento depois que é decepcionado. Quando já não tem mais tanta esperança de construir uma história ao lado de alguém, começa a dizer a si mesmo o quanto as outras coisas são mais importantes do que a vida amorosa e teme ao encontrar pessoas dispostas a insistir.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano é muito apaixonado e intenso, mas isso pode ser reprimido depois que ele sofre uma grande decepção. Quando já não acredita no amor, ele prefere se dedicar as conquistas e aos romances fugazes. Tudo isso costuma fazer com que ele se torne alguém que protege muito seus sentimentos, mas já não se importa tanto com o dos outros.

Aquário

Quando o aquariano começa a relacionar o amor com a tristeza e falta de liberdade, ele irá evitar esse sentimento e acreditar que nada bom virá dele. Ao se fechar emocionalmente, ele perde muitas oportunidades e pode também machucar alguns corações desavisados. Este signo só volta a acreditar no amor se alguém provar que ele pode ser tranquilo.