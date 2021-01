Os signos que mais guardam mágoas nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco possuem uma tendência a guardar mágoas, algo que pode aumentar bastante quando eles estão em relacionamentos amorosos. Confira quais são:

Touro

O taurino odeia sentir mágoas, mas acaba acumulando muitas, pois isso é mais forte do que ele. Ele nem sempre lida com os assuntos emocionais logo de cara e pode tentar racionalizá-los para demonstrar sua força. Infelizmente, isso faz com que os maus entendidos o desmotivem.

Libra

O libriano não gosta de conflitos e pode deixar muitas coisas sem dizer apenas para não entrar em problemas, uma atitude que sempre acaba somando mágoas em seu coração. Essas emoções difíceis podem apagar sua felicidade e fazer com que ele sinta que perdeu seu equilíbrio.

Virgem

O virginiano se incomoda com muitas coisas e até se abre sobre elas, mas algumas decepções são grandes e eles não perdoam, guardando mágoas difíceis de superar. Este signo reprime algumas emoções e pode tentar achar válvulas de escapes que apenas aumentam suas frustrações e as tensões nos relacionamentos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode guardar muito do que sente e criar mágoas que não são liberadas facilmente. Este signo tende a se preocupar muito e assumir responsabilidades de mais mesmo quando se sente assim, o que o leva a ficar esgotado e chegar ao limite.

Peixes

O pisciano pode reprimir muitos sentimentos e ressentimentos, uma atitude que não o deixa seguir em frente. Ele nem sempre consegue perdoar ou ser franco sobre tudo o que pensa, vivendo as mágoas dia após dia, de forma nada construtiva para ele ou para o relacionamento.