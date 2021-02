Cachorros e gatos podem pegar COVID-19?

Casos pelo mundo e no Brasil foram notícia sobre a presença do novo coronavírus em gatos e cães. Em outubro do ano passado, uma gata foi diagnosticada com COVID-19 no estado do Mato Grosso, e dois cães receberam o mesmo diagnóstico no Paraná em novembro. Esses foram os primeiros casos identificados de gatos e cães com coronavírus no Brasil.

Mas, de acordo com o médico veterinário Abílio Varella Lisboa, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da Fiocruz, o risco de animais contraírem COVID-19 e passarem para seus donos é praticamente nulo. “Há evidências de que as infecções nos animais são geralmente resultado de um contato próximo de pessoas — tutores ou tratadores — infectadas com Covid-19. Mas há pouca ou nenhuma evidência de que os animais domésticos sejam facilmente infectados com SARS-CoV-2”, explica o veterinário.

No mesmo caminho vai o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de medicina Veterinária da USP. Em entrevista à Jovem Pan, ele explicou ainda que os pets não transmitem a doença. “Raros cães e gatos foram encontrados infectados pelo novo coronavírus, que é o vírus causador da Covid-19. Além disso, esses animais foram hospedeiros terminais. Não transmitiram o vírus entre si e não transmitiram o vírus para as pessoas. Tiveram sintomas diversos, não necessariamente relacionados à Covid-19″, explica.

Leia mais:

Foto: Unsplash/ Louis-Philippe Poitras

Diante disso, o cuidado com a higiene dos peludos, principalmente os que passeiam com frequência, devem ser tomados pelos humanos, inclusive fora do período da pandemia.

Veja os cuidados que você precisa tomar com o seu bichinho de estimação durante essa pandemia.

Evite passear com seu cão em locais onde há aglomeração de pessoas.

Ao chegar em casa, limpe as patinhas do cachorro com uma solução “limpa-patas ou com um antisséptico para pets, ambos produtos podem ser encontrados em lojas especializadas. Nunca passe álcool em gel nas patinhas de cães e gatos. Além de não serem produtos específicos para os peludos, podem causar irritação na pele.

Pessoas que estão com COVID-19 devem evitar o contato com animais, já que não há dados precisos sobre a infecção em pets.

A recomendação do Conselho Federal de Medicina é que os tutores façam quarentena e evitem o contato com os animais.

Lave bem as mãos antes e depois de brincar com os bichinhos. A lavagem é obrigatória depois de manusear os alimentos e limpar a urina e as fezes do animal.