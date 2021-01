Cães: 5 dicas para um passeio perfeito

No Brasil, há cerca de 54,2 milhões de cães e o país já tem mais cães e gatos do que crianças em seus lares. É o que informam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em censo realizado em 2018. Com tantos pets, o bem-estar desses animais é um tema de preocupação para seus tutores.

Além dos cuidados básicos com a alimentação, com a vacinação e com a higiene, os especialistas em comportamento animal alertam sobre a importância dos passeios. Além de ser uma prática que favorece a saúde mental e física do animal, é o momento ideal para exercer o comportamento explorador dos cães. Mas, o comportamento indisciplinado do animal e a falta de paciência para ensiná-lo são as principais causas que fazem com que seja um momento estressante para os tutores.

Preparamos algumas dicas para que esse momento seja prazeroso, tanto para você quanto para seu cãozinho.

Pexels / Foto de Daria Shevtsova

Mantenha a calma desde o início

Evite falar “vamos passear, vamos passear!”. Isso pode deixar seu animal eufórico e a euforia faz com que ele não compreenda o seu papel naquele momento. A ideia é que ele se acostume aos passeios como parte de sua rotina, como algo que acontece normalmente, com calma e tranquilidade.

Seja o condutor do passeio

Uma das principais reclamações dos tutores são os puxões durante os passeios. Lembre-se que é você quem manda, quem indica as direções e quem decide a duração do passeio. Você deve ser o primeiro a colocar os pés para fora de casa. Na rua, pause a caminhada quando o cachorro começar a puxar a coleira ou quiser mudar de direção. Não deixe que o cão te leve.

Desenvolva uma rotina

Os cães são animais muito inteligentes e conseguem entender nossa comunicação não verbal com facilidade. Não é à toa que é chamado de “o melhor amigo do homem”. Estabelecer uma rotina de passeios em um mesmo horário do dia e, se possível, passando pelo mesmo caminho, ajuda o seu animal a criar um comportamento repetitivo e isso faz com que ele se mantenha cada vez mais à vontade antes, durante e depois do passeio. Lembre-se de que os cães não gostam de quebras nas suas rotinas, eles são animais que se estressam com o desconhecido.

A duração ideal do passeio

Você precisa estar atento para ler os sinais que o seu cão vai dar quando estiver satisfeito com o passeio. O ideal é que a duração seja eficaz para deixar o animal tranquilo e relaxado. Cães com mais energia precisam de um passeio de 30 minutos no mínimo, já cães com energia baixa estarão satisfeitos com um passeio de 20 minutos. Aprenda a ler os sinais que seu animal te dá.

As necessidades básicas

Muitos cães adquirem o hábito de fazerem suas necessidades na rua, durante o passeio. Para isso, é ideal duas coisas: estar atento aos sinais do corpo do animal antes de urinar ou defecar e levar sempre saco plástico para recolher. Por isso, nada de ficar puxando a coleira ou ficar impaciente com o animal. Dê a ele o tempo que precisa para suas necessidades fisiológicas.