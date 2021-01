Vídeo que flagra momento em que cachorro de rua enfrenta Leoa selvagem se torna viral no Twitter

No último sábado, um cachorro de rua surpreendeu os turistas que visitavam o Parque Nacional da Floresta Gir , na Índia. O animal se envolveu em uma briga com uma leoa e enfrentou a leoa muito maior que ele.

De acordo com o portal 20 minutos, Parveen Kaswan, oficial do Serviço Florestal Indiano, observou que tais eventos destacam o problema da interação dos cães abandonados com a vida selvagem, aumentando o risco não só de enfrentamentos violentos, mas também o risco de propagação de doenças.

O vídeo que mostra como o cachorro encara uma das rainhas da selva rapidamente se popularizou no Twitter. Confira:

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

As leoas dominam seus bandos e, além de caçar, são elas que protegem o território dos invasores e inclusive enfrentam leões machos, como informa a National Geographic.