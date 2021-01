Casa do Vira Lata: pets viram estrelas em perfil de adoção

Na era dos influenciadores digitais, um perfil de adoção de animais domésticos faz sucesso ao mostrar a rotina dos bichos, desde o resgate até o novo lar. Com nomes que homenageiam seguidores da página, os pets conquistam fãs e emocionam milhares de pessoas que acompanham o dia a dia dos bichos como um reality show.

Desde sua criação, no fim de 2018, a Casa do Vira Lata já deu novo lar a 346 cães e gatos que estavam nas ruas, em uma jornada de muito aprendizado encabeçada por Gabriel Chaves, de 29 anos.

Milhares de pessoas seguem o dia a dia dos bichos / Juliana Santos/Metro

Sem formação veterinária, ele nutria há anos uma paixão pelos animais e começou sua experiência no susto, ao terminar um dia com 20 cães na garagem de sua casa, na Grande São Paulo. “Desde então, eu fui entendendo as necessidades após o resgate, fazendo parcerias com clínicas e aprendendo com especialistas na área”, conta.

Nas publicações, Chaves defende a adoção como forma de dar amor a animais abandonados. “Mesmo os que já nasceram sem um lar, há culpa humana por estarem nessa condição. Precisamos nos atentar a eles, reverter esse cenário.”

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Assim, adotar um bicho da Casa do Vira Lata não é um processo simples. O potencial tutor passa por entrevista, precisa mandar fotos dos locais em que o animal irá ficar e até comprovar uma rede de apoio, em caso de viagens. Escolhido o dono, o animal é levado até o novo lar, onde um termo de compromisso é assinado.

O publicitário Eduardo Danesin, 28 anos, adotou o Mariano, de apenas 10 meses, que foi encontrado na rua. “Eu olhei para ele e fiquei na expectativa de ele olhar para mim”, conta.

O publicitário Eduardo Danesin com Mariano, seu novo amigo / Juliana Santos/Metro

O projeto de Chaves ganhou mais atenção após a pandemia. Antes, ele publicava apenas fotos dos cães e gatos, mas depois passou a compartilhar vídeos da sua rotina com os animais – as brincadeiras, os cuidados e as (muitas) sujeiras. “Há um grande trabalho braçal, mas eu queria mostrar que é possível”, afirma o protetor, que durante boa parte do projeto manteve também emprego na área de logística. “Quando comecei a trabalhar de casa, dediquei mais tempo a mostrar o dia a dia deles. O público gostou!”

A nova fase fez os perfis do projeto no Instagram e no Twitter crescerem expressivamente – são mais de 75 mil no Instagram e 55 mil no Twitter. Em julho do ano passado, os bastidores do resgate de um cachorro idoso abandonado no canteiro da rodovia Presidente Dutra foi compartilhado por mais de 30 mil pessoas, alcançando até celebridades como Fábio Porchat e Sabrina Sato. O animal ganhou o nome da estrada, além de diversos cuidados e, em outubro, uma nova família.

Conseguem ver esse cachorro? Vou atravessar a dutra agora para pega-lo agora pic.twitter.com/fqhIazvgjg — gabriel (@casadoviralata) July 31, 2020

Com todo o trabalho voluntário, a Casa do Vira Lata tem a ajuda de um sistema de doações, diretas ou via assinatura mensal. Na semana passada, ao descobrir que um cão resgatado precisaria de uma cirurgia, o perfil precisou de apenas quatro horas para arrecadar R$ 2,5 mil.

O reconhecimento não afeta a vida pessoal de Gabriel, que mesmo com a fama de “anjo” evita compartilhar muitos detalhes da sua vida pessoal. “O engajamento é importante, mas eu faria o mesmo trabalho independentemente das curtidas. Eu perdi minha mãe em 2013 e ficou um vazio, que eu preenchi com esse projeto. Hoje sei que encontrei meu propósito.”

Coração esquentou?

Estes são alguns dos animais disponíveis para adoção no perfil @casadoviralata no Instagram.