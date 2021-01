Vídeo mostra cachorro mancando para imitar o dono que quebrou a perna

Não é de hoje que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas o cão de estimação chamado Lurcher Billy, de oito anos, mostrou ao dono todo o seu apoio de uma forma muito cômica.

De acordo com o programa This Morning, Russell Jones percebeu que seu cachorro começou a mancar também logo depois que ele sofreu uma lesão no tornozelo. Estranhamente, o animal só mancava quando estava acompanhado do dono e andava normalmente na presença de outras pessoas.

Reprodução / Facebook

Preocupado, Jones procurou um veterinário para descobrir se o cachorro também havia sofrido algum tipo de lesão: “Custou 300 libras em taxas de veterinário e raios-X, mas não tinha nada ruim, era apenas empatia. Eu o amo”, confirmou.

Um vídeo da cena foi compartilhado: