Realities de moda e beleza para maratonar na Netflix

Se você é fã do gênero reality show e adora moda e beleza, já deve ter visto que, ao longo dos últimos anos, a Netflix tem incrementado o seu catálogo com produções do gênero. Preparamos uma lista com cinco realities para você maratonar neste final de semana e se inspirar.

Queer Eye

Cinco homens gays unem suas habilidades para ajudar pessoas a reconquistar a autoestima, beleza e segurança. Os Fab 5, como são chamados, são: Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Brown e Jonathan Van Ness. O perfil oficial da série no Instagram tem 1,9 milhão de seguidores e estreou sua quinta temporada no ano passado. Mas por que essa é a série que todo homem hétero deveria assistir? Porque beleza, moda e gastronomia servem somente como pano de fundo para histórias emocionantes, que ensinam sobre o valor das pessoas e sobre a missão de cada um no mundo. Para além de mudanças de look, Queer Eye fala sobre amizade, família e aceitação.

Glow Up

Uma competição entre maquiadores de tirar o fôlego! Mas, aqui, as maquiagens são artísticas, o que deixa a competição muito mais criativa. Apresentado pela apresentadora da TV Stacy Doodley, pelo artista sênior da MAC Cosmetics Dominic Skinner e pela diretora de maquiagem da L’Óreál Paris, o reality britânico está na sua segunda temporada.

Next in Fashion

Designers de moda competem por um prêmio de U$ 250.000. Apesar de elogiado pela crítica, Next in Fashion não teve sua segunda temporada confirmada e segue sendo uma série de apenas uma temporada. Apresentado por Alexa Chung e Tan France o reality desafia os designers que têm que criar looks icônicos a partir dos temas de cada episódio. Ao todo, são 10 episódios.

RuPaul’s Drag Race

Uma competição de drag queens apresentada por Rupaul, ator, supermodelo, autor e cantor americano. Valendo o prêmio de U$ 100.000 as drag queens recebem desafios que testam suas capacidades de costura, design, maquiagem, atuação e dança. O reality tem todas as doze temporadas disponíveis no catálogo da Netflix.