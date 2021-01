Isso é o que você precisa saber antes de utilizar o alecrim em suas receitas

Pensando em utilizar alecrim em um prato novo? Se a resposta é sim, saiba que este tempero vai bem com diversas receitas.

Mas e você, sabe como utilizá-lo corretamente e armazená-lo para ter disponível em qualquer momento?

Caso não, fique tranquilo, pois com algumas dicas simples é possível solucionar esta situação.

Para te ajudar, separamos um vídeo curtinho do canal do YouTube Gourmet a dois com mais orientações. Assista abaixo.