Nova corrente disseminada pelo app WhatsApp divulga falsas ofertas de emprego

Uma nova corrente disseminada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp divulga falsas ofertas de emprego. O golpe foi descoberto por especialistas da Kaspersky e divulgado nesta semana.

Como revelado, a nova mensagem vem anunciando que uma famosa fabricante de bebidas está com mais de 1,8 mil vagas abertas, com salários a partir de R$ 1,28 mil.

“Para participar do processo seletivo, o usuário é indicado a acessar um endereço de uma página falsa, com uma série de links agregados cujo objetivo é apenas gerar tráfego – e uma dor de cabeça para o internauta”, detalhou.

Para dar uma suposta legitimidade, os hackers agregam à mensagem uma notícia que ratificaria a informação de que a tal fabricante estaria mesmo com processo seletivo aberto.

A notícia, porém, é hospedada numa página falsa com o endereço “whatsappdazoeira.com.br“. Nela, é replicado o texto de um anúncio feito pela empresa em agosto do ano passado, sem nenhuma relação com a corrente divulgada agora.

Como não cair em golpes

Para não cair em golpes divulgados pelo app de mensagens, a Kaspersky também divulgou uma série de recomendações. Confira algumas:

Acesse diretamente o site da empresa mencionada e procure se a vaga (ou promoção) está anunciada na página oficial ou perfis em redes sociais.

Preferencialmente, cadastre o seu currículo apenas em sites de recrutamento certificados e que sigam protocolos de privacidade, ou nos próprios canais de comunicação das empresas contratantes.

Não forneça dados pessoais em espaços públicos, como grupos abertos e redes sociais.

Caso deseje compartilhar o seu currículo em mídias digitais, aplique os filtros necessários para controlar quem pode acessá-lo.

Com informações da Kaspersky

LEIA TAMBÉM: