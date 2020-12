Os signos com maior intuição e que podem ter revelações esta semana

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode ter revelações importantes. No entanto, quatro deles devem potencializar isso devido a intuição que estará aflorada do momento. Confira quais são:

Áries

Seu poder de reflexão sobre os finais de ciclos aumentam e é preciso ouvir o que sua intuição tem a dizer sobre isso. Todos os assuntos, inclusive seus pensamentos sobre o futuro, tendem a serem mais íntimos. Evite focar apenas em termos financeiros e preste a atenção nas pessoas, pois elas podem trazer revelações importantes. É preciso ser mais aberto com os próprios sentimentos.

Câncer

Vínculos e assuntos amorosos podem se tornar mais profundos agora. É importante, especialmente para aqueles que estão iniciando algo novo, ficar atento aos sinais para pegar revelações que o ajudarão a aumentar ainda mais a própria confiança e coragem para viver o que sente. A chance de que as coisas se tornem mais sérias aumentam.

Confira mai sobre os signos:

Escorpião

Algumas informações ficarão a sua disposição graças à intuição e podem ser usadas a seu favor. Quando você valoriza a própria percepção e se sente seguro, ideias e decisões importantes ajudam a definir um melhor rumo, especialmente para assuntos da vida amorosa.

Sagitário

Você se sente muito emocionado e repleto de sentimentos, que podem ser positivos para quem passa por uma fase tranquila e difíceis para quem enfrenta problemas, especialmente na vida amorosa. É hora de ouvir a intuição que você possui sobre as pessoas e refletir quem realmente é da sua confiança. Ao se sentir perdido, se distancie da paranoia e tente trabalhar sua ansiedade para ouvir sua voz interna sem tanto ruído.