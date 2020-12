Os signos que possuem intuição nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco são muito perceptivos e acabam sendo intuitivos no amor, o que pode revelar muito sobre os sentimentos das outras pessoas. Confira quais são:

Câncer

O canceriano se conecta profundamente com seus sentimentos e pode também ser muito perceptivo com aquilo que os outros sentem. Quando não se deixa guiar por obsessões ou sonham de forma muito romântica, este signo consegue enxergar a realidade de forma muito intensa e podem prever o rumo das coisas. Isso faz com que eles sejam ótimos conselheiros.

Libra

O libriano está acostumado a enxergar a vida em pares e lida com as pessoas de forma muito intuitiva. Desta forma, ele consegue intuir os verdadeiros desejos, sentimentos e motivações da outras pessoas, não só vendo o que elas sentem, mas também o que almejam conquistar em uma conexão.

Virgem

O virginiano é extremamente detalhista com tudo e por mais que sua sensibilidade emocional deixe a desejar em alguns casos, ele consegue ser assertivo em percepções no amor. Quando enxerga as coisas sem deixar o ego ou sede controle atrapalhar, pode descobrir exatamente o que deseja.

Peixes

O pisciano se aproxima de forma muito intensa do sentimento das outras pessoas e pode ativar uma compreensão intuitiva muito potente. Quando é mais seguro da sua intuição e não teme tanto o mundo dos sentimentos, passa a entender tudo o que está por trás da forma de expressar e agir do outro.