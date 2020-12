Os signos do zodíaco que são inteligentes e traiçoeiros

Alguns signos do zodíaco são muito inteligentes, mas podem usar toda essa sabedoria para agir de má fé e de forma traiçoeira. Confira quais são:

Áries

O ariano sabe como cuidar de si e pensa rápido, por isso ele pode mentir de forma muito convincente e usa toda a sua inteligência para parecer o mais sincero possível. Quando é pego, dificilmente se sentirá com peso na consciência.

Gêmeos

Com uma criatividade e poder de comunicação que se destaca, o geminiano sabe muito bem quando sair ileso de algo culpando as outras pessoas. Ele sabe agir por detrás do pano para não abalar sua própria reputação.

Escorpião

O escorpiano é detalhista e estratégico, por isso consegue exercer a manipulação nos mais diversos níveis e nem sempre coloca limites para conseguir o que quer, mesmo que isso não seja positivo para outras pessoas.

Confira previsões para os signos do zodíaco:

Sagitário

Com muita experiência e poder de convencimento, o sagitariano é capaz de influenciar as pessoas e situações para ser favorecido. Ele também pode não ter peso na consciência ao se aproveitar da ingenuidade dos outros.

Capricórnio

O capricorniano não toma decisões sem refletir e sabe quais passos o levarão onde ele quer, mas a ambição pode pregar peças e nem sempre ele é justo com os outros. Quando tem um objetivo, sua confiança pode se transformar em sede de poder.