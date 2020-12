O que cada signo deve fazer para aproveitar o Mercúrio em Sagitário até 20 de dezembro de 2020

Até 20 de dezembro, Mercúrio, o planeta da comunicação, permancerá no aventureiro, extrovertido e ousado signo de Sagitário. Confira como cada signo deve aproveitar esta fase da melhor forma:

Áries

Momento de um grande aumento de energia para tomar novas iniciativas e dar seguimento aos projetos. É importante não esquecer que para aproveitar as oportunidades também é preciso equilíbrio, então tente também ouvir e aprender com os outros.

Touro

Agora as conexões com as outras pessoas são mais intensas e apaixonadas, o que aumentará a intimidade. Todos os seus interesses se tornam mais fortes e é preciso apenas ter um pouco de calma para não se precipitar.

Gêmeos

A atmosfera de energia e diversão pode aumentar na sua vida, assim como a vontade de que tudo aconteça rapidamente. É importante investir na atenção e responsabilidade para aproveitar as oportunidades positivamente.

Câncer

Momento de obrigações e de se sentir sobrecarregado, mas existe muitas formas de melhorar isso a nível emocional, sentimental e físico. É preciso cuidar melhor da saúde e rever algumas prioridades.

Confira mais sobre os signos:

Leão

A diversão e romance tendem a aumentar, assim como a autoconfiança e oportunidade de conexão com as outras pessoas. Chegou a hora de aproveitar esta fase otimista e não ter medo de mostrar iniciativa.

Virgem

Por mais que as emoções e assuntos do passado voltem a assombrar, é importante se fortalecer internamente com confiança e reflexão. As possibilidades no amor aumentam com o seu crescimento e você deve aproveitar.

Libra

Este pode ser um momento agitado em muitas áreas da vida, mas também no trabalho. Aproveite esta fase de energia e otimismo para cumprir as tarefas e também conhecer novas pessoas; oportunidades muito interessantes devem surgir.

Escorpião

Tudo o que é valorizado por você ganha mais foco e preocupação. Esqueça um pouco os ganhos materiais e desempenhe aquilo que aumentará sua autoestima e reputação. Esta fase é sobre ser melhor e não ter medo de mostrar isso ao mundo.

Sagitário

O humor e os pontos positivos da sua personalidade se acentuam e chamam a atenção das pessoas ao redor. Conhecer novas pessoas e expressar o que sente se tona mais fácil; apenas tenha cuidado com as palavras e impulsos.

Capricórnio

Este momento pode ser marcado por conclusões de ciclos importantes e reflexões sobre o passado e presente. Aproveite esta fase para encerrar assuntos e virar páginas, se preparando para todas as novidades que estão por vir.

Aquário

Seus poderes de socialização e atração aumentam. Trabalhar em equipe e se destacar por isso se torna mais fácil, o que traz diversos tipos de oportunidades. Aproveite este momento para fazer novas conexões e fortalecer as que já existem.

Peixes

A vontade de mostrar quem é e para o que veio aumentará, mas é importante fazer isso sem esperar a aprovação das outras pessoas. Esta fase pode ajudar muito na autoconfiança e maturidade, por isso mantenha-se equilibrado emocionalmente e aberto a aprendizagens.