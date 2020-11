Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em dezembro de 2020

Novembro chegou ao fim e já estamos preparados para encarar dezembro! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no último mês de 2020:

Áries

Novas emoções chegam em dezembro, o que faz sua energia se fortalecer e tomar a iniciativa com foco; você pode fazer tudo o que tiver em mente para ter sucesso. Viagens e novas pessoas se aproximam.

Este mês, tire proveito do seu carisma ao máximo. Evite exagerar nos vícios e especialmente no álcool; você pode perder o controle. Será um mês repleto de presentes e agradáveis ​​surpresas, mas você precisa se cuidar.

Cuide do seu estômago e intestino com uma alimentação mais saudável, pois este será seu ponto fraco. O convite para uma viagem ou para passar o final do ano em família chegará.

Sua sorte chega com os números 09, 21 e 33 e seus melhores dias são às sextas-feiras. Uma oportunidade de trabalho virá no meio do mês, apenas evite falar sobre isso para não atrair inveja.

Touro

Sua energia positiva aumenta e você pode realizar tudo o que planejou. Para alguns, a prioridade será a união familiar e o apoio de entes queridos. Cuidado com perdas e fraudes ao assinar documentos.

Seus chefes ou proprietários da empresa o recompensam de alguma forma. Ignore a fofoca e deixe a raiva ou impulso de vingança passar antes de agir. Você inicia um projeto que dará certo.

Cuide das dores de cabeça e de pescoço com exercícios e boa alimentação, afasta-se também das energias ruins. Você terá sorte com os números 04, 39 e 87 e seus melhores dias são às quartas-feiras. Um ex, que pode ser do signo de Aquário ou Leão, deseja procurá-lo e pode voltar a entrar em contato.

Gêmeos

Em dezembro, as boas notícias chegam e este se mostra o momento ideal para lutar pelos objetivos que o farão ser alguém melhor. Oportunidades profissionais aparecem, mas é preciso ter cuidado com a inveja ou energias negativas de quem não fica feliz com o seu sucesso.

Um amor, que pode estar longe de você, espera dar um passo no relacionamento e estabelecer algo mais sério. Alguns casais podem ficar noivos. Você vai ter sorte com os números 06, 49 e 55, e as terças-feiras serão os melhores dias.

Não tema mais os compromissos e deixe-se amar, pois você está preparado para ter um relacionamento mais sólido. Não gaste muito com presentes e economize.

Este mês será de mudanças no seu trabalho; mantenha-se focado e converse com seus superiores para ter uma boa chance.

Câncer

Você terá muitos compromissos familiares em dezembro e fará compras de última hora. A vontade de ajudar as pessoas aumentará; seja bondoso, mas também evite se sobrecarregar e ficar bravo.

Você terá sorte com os números 01 e 23 e as quartas-feiras serão dias de muita positividade. Você prepara um relatório ou reuniões com os seus chefes que saem bem. Você recebe um pagamento de dívida.

Um amor do passado deseja voltar; é preciso esclarecer seus relacionamentos. Tenha cuidado com problemas de pele e infecções de garganta, pois estes são seus pontos fracos. Evite excessos!

Você é forte e seu temperamento dominador não deve extrapolar para não atrair consequências ruins. No amor, alguém que pode ser do signo de Capricórnio ou Peixes está à sua procura para lhe dar um presente ou conversar sobre um dar um passo no relacionamento.

Leão

Dezembro está chegando e suas energias serão renovadas; aproveite. Seu signo é talentoso e suas qualidades artísticas, assim como o carisma e criatividade, aumentam.

Nas festas você dias de boa convivência com sua família e amigos, apenas tente não se meter nos problemas dos outros e lembre-se que você pode dar conselhos, mas não deve obrigar ninguém a segui-los.

Não seja mais tão dramático no trabalho e prefira ter uma postura paciente. Cuide das dores nas costas e nas pernas, pois estes são seus pontos fracos. Você se lembra de um amor do signo de Áries ou Capricórnio.

A sorte chega com os números 09, 43 e 88 e seus melhores dias serão os domingos; use cores fortes para que a energia positiva fique com você.

Virgem

Em dezembro suas boas atitudes para ser alguém na vida aumentam. Um tempo de triunfos acaba de começar e seus planos irão sair do papel. Você terá muito trabalho ou provas, apenas administre seu tempo e não fique com ideias negativas em sua mente, pois elas podem atrapalhá-lo.

Você pode ficar em dúvida e pensar em deixar seu parceiro por um novo amor que acabou de conhecer. Você recebe dinheiro inesperado.

Cuide de problemas de pele ou doenças sexualmente transmissíveis. O convite para fazer uma viagem no fim do mês chegará. Tente dormir mais e deixe o celular de lado; é preciso ter mais equilíbrio.

A sorte chega com os números 28, 30 ou 77 e as terças-feiras são os dias de mais abundância. Será um mês repleto de presentes e dias especiais.

Libra

Dezembro será um mês muito agradável e as relações melhoram em geral. Tente não falar muito sobre seus assuntos particulares com as pessoas no trabalho e lembre-se de que é aí que a fofoca começa.

Tenha atenção com as dores de cabeça e enxaquecas; o estresse e excesso de trabalho podem aumentar ainda mais estes problemas. Tente não comprar tantos presentes e reveja seus gastos.

A sorte chega com os números 08, 42 e 76 e as terças-feiras serão os dias mais positivos. O azul e branco atraem as energias positivas. Cuidado com os vícios e exagero nas festas. No amor, você decide conhecer pessoas mais parecidas com você.

Escorpião

Em dezembro você terá dias de renovação completa do seu jeito de ser e também no trabalho. O sucesso chegará especialmente se você se cercar de energias positivas.

Você se apaixona pelo seu parceiro novamente e pode resolver problemas que distanciaram o casal. É preciso deixar o drama de lado e passar a se divertir mais ao lado da pessoa que ama. Relaxe!

Uma viagem com seu parceiro ou família pode acontecer. Você terá sorte com os números 04, 39 e 71 e as quintas-feiras são dias de muito sucesso. Uma pessoa muito querida pode ficar doente e precisará do seu apoio. Bom momento para renovar o visual. Uma mudanças de casa pode surgir.

Cuide do seu companheiro ou parente que vai ficar doente, lembre que você é o pilar da família, você sempre dá o seu apoio. Você renova seu visual. Você muda de casa ou vai com seu parceiro.

Sagitário

Em dezembro, você se fortalece e isso o ajuda a lutar por objetivos. Apenas tenha cuidado para não exagerar na intensidade e ser mais tolerante diante de conflitos; cuidado com o que diz.

Neste mês, seu signo recebe um grande amor e um parceiro estável, que pode ser do signo de Áries, Leão ou Libra falará sobre a formalização do relacionamento.

Você terá 31 dias de muito trabalho e se preparará para o final do ano. Durma mais e se exercite para que sua mente esteja 100% em tudo que você faz. Cuide das dores nas costas e no pescoço sendo mais saudável.

Você compra uma passagem para viajar no fim do ano; bons momentos com família e amigos o aguardam. A sorte chega com os números 04, 21 e 39 e às sextas-feiras são dias positivos.

Tome cuidado com as fofocas, sua luz espiritual causa inveja nos outros, por isso é muito importante que você se proteja e foque em pensamentos positivos para aumentar a própria energia. Tenha paciência.

Capricórnio

O capricorniano terá muito trabalho neste mês e estará sob múltiplas pressões, na carreira e vida pessoal. Este é o momento de se fortalecer, mas também se entregar a serenidade para pensar muito bem tudo o que vai fazer.

Mesmo que fique muito ocupado, deixe que a energia positiva flua com mais facilidade em sua mente para que você possa avançar em seus projetos com otimismo. Negócios podem ser iniciados e ocorrerão de forma positiva.

Você terá 31 dias de muitas surpresas e emoções agradáveis e um relacionamento pode ser consolidado. Este mês, sua boa sorte começa a aumentar com a aproximação da data do seu aniversário.

Você terá sorte com os números 01, 29 e 77 e as terças-feiras são os dias mais positivos. O vermelho abrirá caminhos para você. Cuidado com os problemas legais e leia bem tudo o que assina. Você ajuda seus pais ou pessoas mais velhas queridas.

Aquário

Dezembro será repleto de agradáveis ​​surpresas e um amor pode ser correspondido. Nesta época seu signo renasce completamente em todos os sentidos.

Você terá 31 dias de novas oportunidades de trabalho e ideias para começar um negócio; planeje-se bem para realizar seus sonhos. Cuidado com doenças de pele e sexualmente transmissíveis.

Você recebe dinheiro extra. Um golpe de sorte chega com os números 07 e 15, as quartas-feiras serão seus melhores dias. O azul ajudará a atrair o sucesso.

Você vai avançar mais que os outros em projetos de trabalho, mas é necessário se dedicar mais e não se deixar levar pelos vícios ou comportamentos que tiram sua energia. Um amigo pede conselhos a você.

Peixes

Você estará completamente renovado em dezembro e irá se libertar de rancores que ocupam a sua mente. Este é o mês do perdão e da convivência com seus entes queridos, o momento ideal para recomeçar.

Serão 31 dias de novas ideias para sua vida e muita criatividade que o ajudará a se destacar profissionalmente. Procure se concentrar. Você recebe dinheiro por um trabalho extra e deve tentar investir em si mesmo.

Não pense no que não foi para frente, especialmente se um amor não o valorizou; é melhor deixar para trás e procurar um parceiro mais estável.

Você terá sorte com os números 04, 55 e 87 e as segundas-feiras serão os melhores dias do mês. No amor, você continuará com seu parceiro ou os solteiros conhecerão novos amores.