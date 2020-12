Os signos que serão afetados intensamente pela entrada de Mercúrio em Sagitário

Do início do mês até 20 de dezembro, Mercúrio, o planeta da comunicação, estará em Sagitário, um signo aventureiro e ousado, mas que também pode trazer muitos dramas. Confira os signos do zodíaco que mais serão afetados por esta energia:

Gêmeos

Sua vontade de planejar viagens e formas de entrar em conexão com novos projetos na vida pessoal ou carreira, podem deixá-lo agitado e ansioso. Para aqueles que já estavam frustrados com os impedimentos e rotinas, esta energia inquieta trará o desespero por ação. Por isso, é preciso ter muito cuidado com se precipitar e não tirar o melhor proveito das oportunidades que podem surgir. Mais do que nunca, é necessário ter um foco responsável, pois assim você poderá aprender, explorar e até conhecer melhor tudo aquilo que deve trazer coisas positivas para a sua vida.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

Momento de entrar em conexão com assuntos e emoções do passado, o que pode trazer mergulhos profundos especialmente em questões que envolvem lar e família. Para aqueles que estão com algumas crenças e sentimentos abalados, é necessário certa introspecção e foco para se fortalecer interiormente. Tudo isso trará um crescimento importante – que nem sempre é fácil de assimilar – e o prepara para novas fases. Apesar de tudo, a vida amorosa pode ganhar novos ares, então mantenha-se atento para as possibilidades.

Peixes

Momento em que a vontade de provar suas capacidades e sabedoria para os outros pode trazer estresses, fazendo-o ficar sobrecarregado. Lembre-se de que provar que os outros estão errados não é a motivação correta para fazer o bem e mostrar sua competência; agrade a si mesmo, pois assim você terá mais tempo para focar sua atenção nas oportunidades que surgirão, especialmente no trabalho. Quando agimos com calma, maturidade e responsabilidade, as coisas certas são atraídas.