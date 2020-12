Os signos que são exigentes no amor e difíceis de fisgar

Alguns signos do zodíaco costumam ser bem exigentes no amor e seu coração não se torna um alvo fácil para os pretendentes. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano tem sempre muitas opções, mas não arrisca facilmente no amor; ele sabe que demora para superar rejeições e alguns apegos emocionais tiram muito tempo de diversão. Por isso, este signo é exigente e estabelece conexões amorosas aos poucos, mantendo uma relação leve e que flua sem pressões.

Virgem

O virginiano não é fácil de impressionar e também pode demorar em desenvolver a confiança. Por isso, este signo irá dificultar um pouco a conexão amorosa com alguns pretendentes e se proteger. Muitos deles também podem deixar tudo mais complexo para testar a perseverança do outro – uma qualidade que adoram.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Ele pode se abrir para flertes e oportunidades sem problemas, mas costuma ser muito mais difícil quando o assunto é amor e relacionamentos sérios. Este signo coloca a liberdade em primeiro lugar e não abrirá mão da vida de solteiro facilmente, o que para muitos é considerada uma atitude insensível.

Aquário

O aquariano dificilmente é tão centrado na sua vida amorosa e isso faz com que muitas vezes ele seja desencanado para os sentimentos. Além disso, este signo é exigente e pode colocar muitos empecilhos, indo com calma e até certa distancia nas conquistas. Ele não fará joguinhos e, diferente do que muitos pensam, será sincero e só demonstrará interesse quando realmente senti-lo.