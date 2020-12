Os signos do zodíaco que podem se entregar de primeira no amor

Alguns signos do zodíaco até podem sentir medo de se machucar, mas enfrentarão isso e investirão ao máximo em viver uma grande história de amor. Confira aqueles que se entregam de verdade:

Áries

A paixão do ariano pode até não durar tanto quanto as pessoas desejam, mas ele é capaz de mergulhar totalmente no sentimento e mostrar ao mundo que está em uma conexão repleta de emoções. Ele se entrega e faz com que a conquista seja repleta de aventura e coração, tornando tudo muito real.

Câncer

O canceriano pode se apaixonar rapidamente e se preocupar com os sentimentos dos outros de forma muito genuína. Ele gosta de romantismo e se sente atraído por personalidades intensas, que não tem tempo a perder. Este signo se apega rapidamente e criará um vínculo imediato, mesmo que tenha medo de sair machucado, pois as necessidades dos seus sentimentos ficam em primeiro lugar.

Confira previsões para os signos do zodíaco:

Leão

Quando o leonino é tratado de forma especial e acha que alguém realmente vale a pena, ele pode se apaixonar rapidamente e ficará extremamente entusiasmado com o relacionamento. Ele não temerá mostrar quem é de verdade e descobrir tudo sobre o outro, vivendo o novo sentimento com energia, diversão e muita entrega.

Libra

O libriano tende a se apaixonar de forma intensa várias vezes na vida e, quando isso acontece, se entregará ao máximo. Ele se envolve de corpo e alma, podendo transformar flertes em algo real com muita rapidez. Este signo depois pesará realmente se a conexão durará ou não, mas definitivamente aposta suas fichas com coragem.

Peixes

O pisciano pode ser um romântico intenso e que mergulha de cabeça no sentimento. Por mais que possa se assustar no início, ele não controlará sua vontade de viver um grande amor e logo achará que aquilo é um dos acontecimentos mais importantes da sua vida. Este signo tende a construir histórias que contará mais tarde com emoção.