Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de novembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você vai realizar novos projetos no trabalho e está em uma fase de crescimento; analise todas as oportunidades que surgirem. Você decora sua casa e se sente melhor em família.

Cuide de seus gastos e comece a guardar para o seu futuro. A sorte chega no sábado com os números 12, 30 e 99; tente ser discreto para não atrair energias negativas. No amor, você permanecerá compatível com seu parceiro e aproveitará a paixão.

Os solteiros continuarão em busca do amor verdadeiro e terão parceiros casuais. Você se prepara para passar o final do ano com sua família. Documentos são tirados ou organizados.

Touro

Você receberá muitas tarefas pendentes do seu trabalho neste final de semana. É o fim do mês e você deve ficar muito focado para cumprir todos os seus compromissos.

Novas propostas o permitirão tirar partido do seu potencial profissional. Você pode receber dinheiro extra e deve guardá-lo para o futuro. Se aproximar da família o acalmará.

Um amor do passado deseja voltar; dê a si mesma a oportunidade de ser feliz. Os solteiros continuarão encontrando pessoas muito compatíveis, mas sem nenhum compromisso.

A sorte chega com os números 03 e 99. Você conserta ou vende algo. É importante cuidar da saúde.

Gêmeos

Você vai analisar o que precisa realizar neste ano que está quase acabando e vai agir para atingir todos os seus objetivos. A chance de ser bem sucedido aumenta e você pode ajudar quem merece.

No sábado você se conecta com a sua família e amigos. Cuide de problemas nos ossos e tornozelos dando mais atenção a saúde. Você faz doações e isso ajuda a limpar e receber da melhor maneira 2021.

No amor, pode existir traição; tente falar claramente com seu parceiro e resolver os problemas com sinceridade. Não tenha medo de abrir para o novo. Seus números da sorte são 15 e 66 e o azul atrai boas energias.

Câncer

Reorganize seus objetivos de trabalho nesta sexta-feira, priorizando seus interesses pessoais. É importante saber pontualmente quais são as suas necessidades e como satisfazê-las.

Uma viagem no final do ano pode surgir. Nesta sexta-feira você terá muito trabalho e pode ter reuniões para fazer mudanças em questões de cargos e novos projetos.

Aproveite a sorte nesta sexta-feira com os números 03 e 89, e use a cor branca para estimular a abundância. Você faz planos para o Natal.

Evite discutir com seu parceiro e não dê mais sua opinião sobre seus amigos; é melhor você ficar longe dessas pessoas para que elas não o contagiem com sua energia ruim.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Você vai passar um final de semana muito positivo, especialmente com sua família e amigos; você vai desfrutar de três dias de muita felicidade e realização, mas lembre-se que o ano está quase acabando e isso aumenta o seu desejo de realização dos objetivos.

Não se distraia e se concentre em alcançar o sucesso. Nesta sexta-feira você terá muito trabalho e será um dia difícil com seus colegas; evite dar importância e não caia em provocações.

Um amor do passado deseja voltar, mas tente encerrar esse capítulo e conhecer pessoas mais compatíveis com você. Cuidado com as dores de estômago e intestino; cuide melhor da alimentação.

Você terá sorte em questões de amor novo e paixão neste fim de semana. A sorte chega também com os números 01, 66 e 78.

Virgem

A sorte vai sorrir em questões de dinheiro. Seus números são 05, 29 e 43. Nesta sexta-feira, a felicidade chega por meio de novos amores ou amigos. Sua maior compatibilidade é com Áries, Câncer ou Capricórnio.

Você arruma sua casa para o Natal e decide renovar a energia do ambiente. Se você é comprometido, tenha cuidado com as infidelidades e procure conversar com seu parceiro sobre distanciamentos que ocorreram nos últimos dias.

Familiares visitam você. Cuide das dores de cabeça causadas pelo estresse; dê uma caminhada e tente meditar, isso o ajudará a relaxar. Pessoas o procuram para fazer convites.

Libra

Você vai analisar para onde sua vida está indo e vai decidir mudar para melhorar; lembre-se que você merece grandes coisas na vida e não deve se limitar.

Nesta sexta-feira você estará ocupado com o final do mês e terá muito trabalho atrasado, então administre bem o seu tempo para cumprir seus compromissos. Você faz pagamentos.

É hora de você arrumar seu guarda-roupa e doar tudo o que não serve para renovar suas energias. Pense em começar o próximo ano com um ambiente melhor em sua casa.

Você tem sorte com os números 09 e 33. Cuidado com acidentes na rua e perdas. Momento de viver muitas surpresas agradáveis ​​com novos amores. Seus pais o procuram para sair de férias no final do ano.

Escorpião

Este fim de semana vai ser muito divertido, mas evite beber muito álcool e cuide melhor da sua saúde. Surgirão fofocas ao seu redor de amigos ou no trabalho, tente seja mais reservado para não ter problemas no futuro.

Esta sexta-feira será de muito trabalho e você pode receber boas notícias sobre dinheiro extra. Você recebe uma surpresa de um amor do signo de Virgem ou Aquário. Os solteiros terão muita sorte em encontros apaixonados.

A sorte chega no sábado com os números 03, 29 e 77. Você comemora e se prepara para as festas. Uma briga ou questão jurídica do passado será resolvida a seu favor.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você vai mostrar neste final de semana muita vontade de progredir e vai analisar como começar um a fazer isso, pode ser por meio de um negócio ou novos objetivos.

Sua sorte com o dinheiro aumenta. Você comemora com seus amigos e familiares. Uma cirurgia termina bem. Procure ficar atento com a sua mãe ou mulheres queridas que precisarão de apoio.

Alguém pode te dar um animal de estimação. Se você é comprometido, seja paciente com seu parceiro e evite ter dois amores ao mesmo tempo.

Fique atento para dores de cabeça ou pressão alta; cuide mais da sua saúde e alimentação. Você terá sorte com os números 02, 19 e 55. O vermelho atrai fortuna.

Capricórnio

Você estará de bom humor e receberá uma ótima notícia. O que você tanto esperava finalmente está chegando e serão dias de muitas ​​surpresas agradáveis. Tenha cuidado com problemas de saúde como dores de cabeça ou nas costas, que são o seu ponto fraco.

Pagamentos ficam em dia e é melhor planejar seus gastos com mais responsabilidade. Você recebe um dinheiro extra. No domingo você estará com seu parceiro amoroso e terão ótimos momentos.

Os comprometidos podem descobrir uma gravidez. Seus números da sorte são 29, 31 e 80 e seu melhor dia é o domingo. Não fique na defensiva com alguém que lhe dá conselhos e não discuta sem motivo.

Aquário

Você vai estar ocupado neste final de semana com trabalho atrasado. Evite discutir com seus chefes e tenha cuidado nas decisões que tomar. Nesta sexta-feira você estará um tanto confuso sobre sua vida amorosa; analise o que é melhor para você e coloque em prática.

Você faz mudanças ou muda alguns móveis para receber as pessoas. Se você é mulher, tenha cuidado com problemas hormonais. Para todos, é necessário cuidar do estresse que pode atrapalhar a saúde.

Você terá sorte no sábado com os números 15, 19 e 23. Lembre-se de ter paciência, pois quem fica com raiva sempre perde. Um amor o procura e pode falar sobre dar um passo no relacionamento.

Peixes

Você vai viver este final de semana com seus entes queridos ou com seu parceiro. Seu signo precisa sempre se sentir amado para ter ainda mais energia para atingir seus objetivos.

Esta sexta-feira pode ser marcada por estresses no trabalho e você irá às reuniões. Tente não ficar chateado e reveja seus comentários com colegas de trabalho; é melhor evitar fofocas. No sábado você realiza tarefas pessoais e conserta algo.

Você se prepara para uma viagem. Um amor do passado o procura para esclarecer problemas e finalmente você fecha este círculo; seu signo é muito sentimental e rancoroso, mas chegou a hora de esclarecer tudo e deixar o passado para trás.

Você terá sorte com os números 05, 66 e 81. Continue com o exercício e cuide da saúde. Se volte para seus planos e não sabote suas metas.