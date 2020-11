Os signos do zodíaco que preferem vinganças públicas

Alguns signos do zodíaco não temem dar o troco e buscar a vingança, por mais que as pessoas ao redor percebam sua atitude e acabem julgando. Confira quais sãos signos que preferem vinganças públicas:

Áries

Competitivo por natureza, o ariano não esconde suas brigas e deixa bem claro quem não é do seu agrado. Desta maneira, ele pode se vingar sem remorso e não agindo as escondidas, mas sim batendo de frente e esfregando na cara do outro que saiu vencendo desta vez.

Gêmeos

Muitos geminianos não são vingativos, mas quando este signo resolve dar o troco, faz isso sem poupar palavras. Ele pode compartilhar seu desagrado com muitas pessoas e deixá-las de olho na briga que está é formada. Ele não tem receio de complicar a própria reputação.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano pode não assumir a vingança, mas quem está o redor perceberá exatamente suas intenções. Por mais que tenha cautela para não sair como vilão da história, ele não conseguirá internalizar todas as mágoas e agirá diante de todos respaldado por sua vontade de fazer justiça.

Leão

O leonino pode buscar a vingança de forma intensa e tentará prejudicar o outro ao máximo, inclusive, usando quem está ao redor como aliado. Ele acredita na sua razão e pode ter atitudes que incentivam o julgamento público, não se importando com as consequências.

Escorpião

Por vezes, o escorpiano não evita ser vingativo e só fica satisfeito quando vê o rival levando o troco. Este signo não “suavizará” suas atitudes mesmo se as pessoas próximas acharem que ele está exagerando. Seu senso de justiça é intenso e ele pode ser muito severo neste quesito.