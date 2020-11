Os signos que deixam suspeitas quando traem

Alguns signos podem até não ser propensos a trair seus parceiros, mas quando isso acontece, acabam deixando suspeitas que deixam o outro em alerta. Confira quais são:

Áries

O ariano é inteligente, mas quando está traindo sempre acaba deixando algumas pistas, afinal, este signo costuma ser intenso e não fará as coisas de forma tão cuidadosa. Ele não saberá dividir seu tempo e ficará mais distante do que o normal, além de demonstrar que não se preocupa com se manter distante.

Câncer

O canceriano é sentimental e seu afastamento emocional após uma traição deixará suspeitas. Ele pode ficar ainda mais dramático e deprimido do que o normal, porque também pode guardar sentimentos e remorso. É como se ele deixasse o principio do fim tomar conta da atmosfera ao seu redor.

Descubra mais sobre os signos:

Leão

O leonino costuma cuidar muito de si e se destacar, mas quando começa a fazer isso e já não se preocupa com o parceiro como antes, uma bandeira vermelha é levantada. Ele se certificará de parecer ainda melhor e mudará sua rotina, já não deixando tanto espaço para o relacionamento.

Sagitário

O sagitariano é livre, mas reivindicará ainda mais sua liberdade e manterá uma atitude suspeita e agitada ao lado do parceiro. Ele tende a justificar ainda mais erros e investirá em dramas para tentar tirar o foco das suas atitudes. Seu tempo para o outro também reduz.