Os signos do zodíaco que podem cair na dependência emocional

Quando o amor próprio, o autoconhecimento e a individualidade não são bem trabalhados durante um relacionamento, a pessoa experimentar uma dependência emocional, comportamento que é acompanhado de necessidade de afeto extremas e insatisfações que desequilibram aspectos toda a vida.

Confira os signos que podem cair na dependência emocional:

Touro

O taurino é muito ligado ao amor romântico e apegado. Tudo isso somado a sua vontade de permanecer seguro, pode fazer com que este signo se torne controlador, mas também com a sensação de possuir e ser possuído pelo outro. Dessa forma, ele acaba se deixando muito da sua vida girar em torno do relacionamento.

Câncer

O canceriano prioriza as pessoas que ama e pode tentar proteger esses relacionamentos de forma muito intensa, o que também gera muita entrega. Quando isso acontece, ele pode se sentir desequilibrado diante de qualquer atitude diferente ou distante do outro, focando sua vida em suprir necessidades do relacionamento e dependendo emocionalmente da felicidade do outro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano demora para se entregar, mas quando isso acontece ele fará o possível e impossível para que tudo dê certo. Ele é exigente com o parceiro e faz o relacionamento estar na frente de muitas coisas, dando muita energia para o outro e esperando reciprocidade. Por isso, é comum que ele acabe dependendo e deixando de acreditar que a felicidade também deve ser buscada individualmente.

Escorpião

O escorpiano é forte e poderoso, mas sempre guarda desconfianças. No relacionamento, eles não colocam limites e pecam pelo excesso, amando com muita intensidade e exigindo muito afeto em troca. Tudo isso acaba gerando insegurança e o faz se sentir facilmente rejeitado por qualquer atitude diferente do parceiro, além de se achar incompleto sem o outro.