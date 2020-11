Os signos que mais se fazem de misteriosos no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a fazer mistério quando desejam atrair e apaixonar alguém. Confira aqueles que investem nesse comportamento no amor:

Gêmeos

O geminiano pode se pegar pensando a todo momento na pessoa e sentir que agora pode finalmente ser verdadeiro, mas sua personalidade sempre terá um ar misterioso. Isso acontece porque ele é imprevisível e muda de ideia constantemente.

Escorpião

Por mais que o aquariano encontre no outro tudo o que sempre sonhou e viva a conexão com intensidade, ele sempre manterá seu lado misterioso, pois não abre mão de guardar aquilo que realmente carrega dentro de si. Este signo também é desconfiado e pode demorar para se sentir seguro.

Confira mais sobre os signos:

Aquário

O aquariano pode ficar muito fascinado com pessoas que se abrem e mostram-se dispostas a aprender mais sobre ele. No entanto, este signo não acredita que todos são capazes de entendê-lo com facilidade e prefere manter o mistério – também age assim para preservar seu coração a salvo.

Peixes

Por mais que o pisciano acredite que encontrou a melhor pessoa, aquela que personifica o amor na sua vida, ele pode manter muitas coisas ocultas na sua profundidade. Alguns deles tentam conter os sentimentos e se fazer de misteriosos para não entregar tudo de mão beijada e deixar o outro ainda mais intrigado.