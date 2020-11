WhatsApp: Por que estou vendo a mensagem "Aguardando mensagem. Essa ação pode levar alguns instantes."?

Às vezes, você poderá ver a mensagem acima ao invés da mensagem enviada por um contato dentro do aplicativo WhatsApp.

Como revelado pelo blog da plataforma, o texto "Aguardando mensagem. Essa ação pode levar alguns instantes” tem uma explicação simples.

Como toda mensagem é protegida com a criptografia de ponta a ponta, é necessário esperar que o celular do seu contato fique online para que a mensagem seja devidamente criptografada antes de ser entregue a você.

“Geralmente, isso ocorre se você ou o contato com quem você está conversando reinstalaram o aplicativo recentemente”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, para acelerar esse processo, você pode pedir para que seu contato abra o app no celular dele novamente.

