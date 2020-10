5 raças de cães mais dorminhocos

Algumas raças de cães têm como característica principal a energia, são animais ativos que precisam de espaço, gostam de correr, nadar e brincar e é necessário providenciar atividades físicas diárias para mantê-los felizes.

Outros cachorros, porém, são mais calmos, e adoram os momentos de soneca durante o dia. São mais preguiçosas e preferem a companhia de seus cuidadores a longa caminhadas ou corridas pelo quintal.

Veja 5 raças de cães dorminhocos:

1 – Buldogue Inglês

Os buldogues são cachorros de médio porte que necessitam de apenas 30 minutos de caminhada diária por dia para exercitarem seus músculos. São bastante preguiçosos e provavelmente irão tirar uma sonequinha após andar.

2 – Pug

Os cães de focinho retraído, como o Pug, costumam ter dificuldades respiratórias e não gostam de abusar dos exercícios e isso poderia justificar as horas que gastam dormindo durante o dia, mas a verdade é que são naturalmente preguiçosos e gostam de sombra e água fresca.

3 – Basset Hound

O basset é um cão dócil e afetuoso que tende a ter problemas de coluna por seu porte pequeno e alongado, por isso não são adeptos dos exercícios físicos em níveis intensos. São cachorros mais sossegados e amigáveis.

4 – Cavalier King Charles Spaniel

Essa raça só precisa do exercício necessário para não ficar entediado, sendo que prefere curtir a paz e o sossego, de preferência no colo do seu cuidador.

5 – Buldogue Francês

Assim como seu primo inglês, o Buldogue Francês também não é muito chegado na atividade física e seu focinho achatado contribui para que ele se canse mais rapidamente. E, claro, o remédio para o cansaço é o sono.