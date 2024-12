Ator de ‘Stranger Things’ morre aos 77 anos após luta contra câncer de pâncreas

O ator Mark Withers, famoso por interpretar o legista Gary na 1ª temporada de ‘Stranger Things’, uma das principais séries do catálogo Netflix, morreu aos 77 anos, após lutar contra um câncer de pâncreas. A informação foi confirmada por sua filha, Jessie Withers.

Quando Mark Withers morreu?

A informação sobre a morte do ator Mark Withers ficou pública apenas em dezembro, mas o intérprete de Gary na primeira temporada da série ‘Stranger Things’ (Netflix) faleceu no dia 22 de novembro, segundo informou sua filha, Jessie Withers, à Variety.

Ator de ‘Stranger Things’ lutava contra um câncer

O ator Mark Withers, famoso por interpretar Gary na 1ª temporada de ‘Stranger Things’, lutava contra um câncer de pâncreas e, ao se despedir do pai, Jessie, afirmou que o ele “enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível”.

Durante seu relato à Variety, a filha do ator afirmou que o pai tem um talento duradouro e que seu comprometimento com o trabalho será lembrado com carinho por colegas, amigos e fãs. Além da filha, o artista deixa sua esposa, Haiyan Liu.

O que sabemos sobre a 5ª temporada de ‘Stranger Things’

A 5ª temporada de ‘Stranger Things’ é a última safra de episódios da série da Netflix e acontece no inverno de 1987, ou seja, quatro anos depois dos eventos da 1ª, que estreou no catálogo da plataforma em 2016.

Também ficou conhecido quais são os títulos de cada episódio do quinto ano da série: The Crawl, The Vanishing of..., The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge e The Rightside Up.