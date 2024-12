CCXP24: corrida por brindes faz visitantes encararem as longas filas dos estandes

A CCXP24 segue movimentando o pavilhão do São Paulo Expo ao longo deste final de semana. Neste sábado (07) e domingo (08), os visitantes terão a última oportunidade de conquistar os brindes exclusivos que os expositores prepararam para este evento. Para isso, será necessário encarar grandes filas, completar desafios ou simplesmente contar com a sorte.

Entre as ativações do evento, algumas possuem grandes filas que nem assim assustam os visitantes. Um dos estandes mais concorridos é justamente o de Arcane, que possui filas em todas as ativações disponíveis. Como brinde, os visitantes conseguem levar para casa pins exclusivos dos personagens da série.

Camisetas e buckets

Entre os brindes diferenciados do evento, o estande da Fanta, dá a oportunidade dos visitantes conquistarem diversos brindes. De bottons a ativações pontuais com distribuição de Fanta Guaraná, o estande também possui ativações que presenteiam os visitantes com copos temáticos e até mesmo buckets com as cores dos sabores da Fanta.

No estande da Bis, que leva ao evento o sabor “Bis Limão”, os visitantes também conseguem diversos brindes como pelúcias, óculos, mochilas e até mesmo fones de ouvido.

Por sua vez, para quem sabe tudo sobre o jogo “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, o estande da Nintendo possui um quiz para jogar em grupo. Ao final, caso os integrantes acertem as perguntas, é possível levar para casa uma camiseta exclusiva do jogo.