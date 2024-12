Na 11ª edição da CCXP, de 05 a 08 de dezembro, em São Paulo, a Globo se destaca com um dos estandes mais completos e criativos do evento. Em comemoração ao centenário da marca, o espaço de 1.000m² abraçou de vez a interatividade, convidando o público a vivenciar ativações temáticas, conhecer produções inéditas e se conectar com grandes nomes da TV Globo e do Globoplay.

Ativações criativas e imersivas

O estande celebra a trajetória da Globo com seis ativações temáticas que representam o passado, o presente e o futuro da marca. Um dos destaques é a experiência imersiva de Vale Tudo, que transporta os visitantes para a icônica mansão dos Roitman. No set cenográfico, os fãs podem recriar suas próprias cenas da novela com direito a direção e gravação profissional.

Globo surpreende com estande criativo e completo na CCXP24 em celebração aos 100 anos da marca (Reprodução/Bob Paulino)

Já a série Guerreiros do Sol traz o universo dos cangaceiros à vida, com cenários que remetem à caatinga e uma dinâmica interativa onde os participantes competem para encontrar suprimentos escondidos.

Globo surpreende com estande criativo e completo na CCXP24 em celebração aos 100 anos da marca (Reprodução/Bob Paulino)

A fantasia e o suspense de Vermelho Sangue ganham forma em um laboratório secreto onde os visitantes descobrem se são vampiros ou lobisomens por meio de um quiz. A experiência se completa com uma metamorfose virtual e uma foto gerada por inteligência artificial.

Para os fãs de ação, Arcanjo Renegado apresenta uma competição de laser tag que reproduz os intensos treinamentos de combate da série.

No espaço do Big Brother Brasil, os visitantes podem participar de uma prova do líder e interagir com o famoso Big Fone, que reserva surpresas e brindes para quem atender.

Globo surpreende com estande criativo e completo na CCXP24 em celebração aos 100 anos da marca (Reprodução/Bob Paulino)

Por fim, uma ativação esportiva desafia os competidores em um circuito de gol, testando suas habilidades em dribles e finalizações precisas.

Interatividade e grandes encontros

Um dos pontos altos do estande é a localização estratégica do palco. Com uma esfera de LED que projeta imagens simbólicas da Globo, o local foi projetado para ser palco de meet & greets e bate-papos com artistas como Ana Clara, Deborah Secco, Flávia Alessandra, Paulo Vieira, Sabrina Sato e muitos outros.

Produtos exclusivos em homenagem aos 100 anos

A loja oficial da Globo retorna à CCXP com produtos exclusivos que celebram o centenário da marca. Entre as novidades estão camisetas com conselhos e receitas de Ana Maria Braga, bonés estampados com Louro Mané, itens inspirados em Sessão da Tarde e Globo Repórter, e até ecobags com as vilãs mais icônicas das novelas.