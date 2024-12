Disney na CCXP24 após D23? Saiba o que você vai encontrar da companhia no evento!

A CCXP24, que acontece de 5 a 8 de dezembro, promete ser um prato cheio para os fãs da Disney, Marvel e Star Wars que adoram colecionar produtos e experiências! Após a primeira D23, a presença da companhia no evento não passará em branco, trazendo experiências e produtos que vão encantar todas as gerações. Confira o que esperar:

• Universo dos Livros – Market Magic com Editora Excelsior

Uma seleção especial de livros da Marvel, incluindo histórias icônicas dos heróis favoritos e publicações inéditas.

• 3 Corações com novidades de Star Wars

Prepare-se para experimentar o famoso leite azul de Star Wars, inspirado na bebida de Luke Skywalker. Qualquer participante com adereços da saga poderá viver essa experiência dos estúdios! Além disso, a marca apresenta dois modelos exclusivos de copos com os droides R2D2 e BB8, que mudam de cor com líquidos quentes.

• FanLab

Uma loja recheada de produtos oficiais da Disney, Marvel e Star Wars, além de outras franquias mágicas.

• Panini

Para os colecionadores de plantão, a editora trará quadrinhos da Marvel, incluindo edições especiais e lançamentos imperdíveis.

• Iron Studios

Fãs de colecionáveis, atenção! A marca expõe figuras incríveis dos personagens mais amados da Disney, Marvel e Star Wars, com detalhes impressionantes.

• Loja Toy Mania

Uma seleção de pelúcias mágicas da Disney, perfeita para quem quer levar um pouco de encanto para casa.

• Dream Store – Loja Oficial Disney

Produtos oficiais para todos os gostos, desde itens de decoração a acessórios, direto da marca mais mágica do mundo.

• Marvel Store

Aqui, você encontra produtos personalizados dos heróis da Marvel, desde roupas exclusivas até itens de coleção.

Com tantas opções, o estande da Disney na CCXP24 foi feito para os fãs mergulharem no universo mágico que a companhia