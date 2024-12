Prepare-se para uma explosão de criatividade e representatividade! A partir de 6 de dezembro, o Museu das Favelas será palco de “Marvel - O Poder É Nosso”, uma exposição que reimagina heróis negros da Marvel sob a ótica de artistas pretos, indígenas e LGBTQIAP+.

Essa mostra imperdível é fruto do Afrolab Marvel - O Poder É Nosso, programa que capacitou 60 talentos emergentes em arte audiovisual. Durante a iniciativa, cada artista recebeu suporte financeiro para transformar sua visão em obras que agora ganham vida em uma exposição coletiva. O projeto é parte do Disney Future Storytellers, que investe em jovens de comunidades sub-representadas, moldando uma nova geração de criadores.

Marvel, Feira Preta e Museu das Favelas trazem “Marvel - O Poder É Nosso” em SP (Reprodução/Divulgação)

Muito mais que arte: tem música!

Unindo som e propósito, a Marvel e a KondZilla lançaram o trap “Poder É Nosso”. A faixa, interpretada por Jovem MK, MC Luanna e Malcolm VL e escrita por Coruja BC1, conecta os heróis da Marvel com as realidades e sonhos da juventude preta no Brasil. O clipe, gravado em Heliópolis e no centro de São Paulo, traz cenas de vitória e empoderamento que vão te emocionar.

Representatividade que inspira!

Mais do que exposição, o projeto é um movimento. Adriana Barbosa, da Feira Preta, ressalta: “Essa é uma oportunidade única de mostrar que viver de arte é possível e que nossa cultura é gigante.”

Com visuais impactantes, beats envolventes e muita representatividade, “Marvel - O Poder É Nosso” é o evento cultural do ano. Entrada gratuita.

SERVIÇO | Exposição “Marvel - O Poder é Nosso”

Período: 6 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025

Entrada: Gratuita, necessário a retirada de ingresso antecipado no site ou na recepção - sujeito a disponibilidade para o dia.

Endereço: Museu das Favelas - Largo Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico de São Paulo, SP

Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h)