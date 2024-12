Se você é fã do Coringa, prepare-se para um momento único na CCXP24! No sábado, dia 07 de dezembro, às 16h30, o estande da Panini será palco de uma sessão de autógrafos especial com a equipe criativa brasileira de “Coringa: O Mundo”. Felipe Castilho, Tainan Rocha e Mariane Gusmão estarão presentes para celebrar essa nova antologia global que explora o caos em escala internacional.

Uma antologia global, um toque brasileiro

“Coringa: O Mundo” é um lançamento que segue os passos de “Batman: O Mundo”, mas desta vez mergulha na mente insana do Príncipe Palhaço do Crime. Com 168 páginas e edição em capa dura, a obra apresenta histórias que levam o Coringa de Gotham City ao Brasil, passando por países como Argentina e diversas nações europeias. Cada capítulo oferece uma visão única de sua loucura e caos em diferentes culturas e cenários.

Capa exclusiva da CCXP

Um dos destaques do lançamento é a edição com capa exclusiva para a CCXP, criada pelo ilustrador brasileiro Tainan Rocha. Essa edição limitada estará à venda no estande da Panini, tornando-se um item obrigatório para colecionadores e fãs do personagem mais imprevisível da DC Comics.

CCXP24: “Coringa: O Mundo” recebe sessão de autógrafos e capa exclusiva; saiba como participar (Reprodução)

Garanta o seu exemplar autografado!

Além de adquirir a edição especial, você terá a chance de conhecer Felipe Castilho, responsável pelo roteiro da história brasileira, e os talentosos artistas Tainan Rocha e Mariane Gusmão. A sessão de autógrafos é uma oportunidade única de celebrar o talento nacional que contribuiu para esse projeto global.

Como participar?

Visite o estande da Panini (número 6E.2 - 6E.5) na CCXP, de 05 a 08 de dezembro, no São Paulo Expo. Certifique-se de chegar cedo no sábado para garantir seu lugar na fila e levar para casa um exemplar autografado de Coringa: O Mundo.

Seja você um fã de quadrinhos, do Coringa ou de obras que misturam criatividade local e global, essa é uma experiência que promete marcar todo fã!