Conheça o CBOLÃO, campeonato que reúne personalidades do cenário de League of Legends na CCXP24

A partir desta sexta-feira, 06 de dezembro, a CCXP24 recebe o CBOLÃO 2024. O maior campeonato de League of Legends da comunidade reúne jogadores de todo o Brasil e de outras regiões em uma competição que promete jogadas incríveis, escolhas peculiares e muita solidariedade.

Criado em 2020 pelo streamer Gustavo “Baiano” Gomes em meio a pandemia de Covid-19, o CBLOÃO nasceu como uma forma de unir e divertir a comunidade do jogo League of Legends ao mesmo tempo em que promove ações de apoio a causas sociais.

Neste ano, os jogos do CBOLÃO voltam a acontecer durante a CCXP, dominando a Arena Gamer entre os dias 6 e 8 de dezembro. Misturando jogadores profissionais, personalidades da comunidade de League of Legends e criadores de conteúdo, o CBOLÃO promove um campeonato completamente diferente do esperado.

Modelo diferenciado

Neste ano o CBOLÃO apresentou um modelo diferenciado e foi dividido em duas partes, sendo a primeira o CBOLÃO League, que foi disputado de forma online e contou com oito equipes, sendo seis convidadas e duas classificadas por meio de uma série qualificatória realizada em abril deste ano.

Agora, quatro equipes classificadas do CBOLÃO League disputam em um formato de dupla eliminação contra quatro equipes convidadas para a etapa presencial do torneio.

Apesar do formato diferenciado, o CBOLÃO mantem sua essência e a busca por juntar a diversão com a solidariedade. Ao longo da duração do torneio será possível realizar doações destinadas à uma instituição de caridade escolhida pela organização da competição. Neste ano, o CBOLÃO volta a apoiar o Hospital de Amor, uma instituição localizada em Campinas e que é especializada na prevenção e tratamento do câncer.