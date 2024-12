Harry desmente boatos sobre divórcio de Meghan Markle

Durante uma conferência em Nova York, o príncipe Harry quebrou o silêncio sobre as especulações de um possível divórcio com Meghan Markle. O casal, que oficializou sua união em 2018, tem sido alvo constante de rumores envolvendo crises e supostas exigências financeiras.

Recentemente, publicações chegaram a alegar que Meghan estaria pedindo uma quantia milionária para se separar do filho mais novo do rei Charles III. Ao participar do evento DealBook Summit, Harry abordou os boatos com bom humor e lamentou o comportamento de quem espalha tais informações.

Questionado sobre a obsessão do público pelo casamento, o príncipe destacou o quão surreal é acompanhar as histórias veiculadas. Ele afirmou que tanto ele quanto Meghan têm sido vítimas de narrativas fabricadas, mas que prefere ignorá-las, reservando sua energia para cuidar da família.

Apesar de viverem em uma mansão luxuosa nos Estados Unidos, avaliada em mais de R$ 70 milhões, Harry enfatizou as dificuldades de viver sob o olhar constante da mídia.

Ele reconheceu que a exposição começou ainda na infância e se intensificou após o casamento. Essa pressão, segundo ele, contribuiu para a decisão de deixar os deveres da realeza em 2020 e se mudar para a Califórnia.

Atualmente, o duque de Sussex revelou estar concentrado em ser um bom pai e marido. Ele também descartou a possibilidade de levar os filhos, Archie e Lilibet, para visitar o Reino Unido, citando preocupações com a segurança da família.

Harry reforçou que sua prioridade é garantir um ambiente estável para os filhos crescerem longe da intensa cobertura midiática que ele próprio enfrentou. Ao refletir sobre o impacto das notícias falsas, o príncipe chamou atenção para a importância de questionar a validade das informações consumidas.

Segundo ele, é fundamental estar atento aos perigos que boatos podem causar ao longo do tempo, especialmente quando envolvem pessoas públicas.

