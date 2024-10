Príncipe Harry pega onda em piscina artificial e surpreende nas redes sociais

Na última quinta-feira (17), o príncipe Harry surpreendeu ao exibir suas habilidades no surfe durante uma visita ao Surf Ranch, uma piscina de ondas artificiais localizada na Califórnia. O local, criado pelo renomado surfista Kelly Slater, fica a mais de 160 quilômetros da costa e é conhecido por sua tecnologia avançada que simula ondas perfeitas.

ANÚNCIO

Harry, que raramente é visto praticando esportes aquáticos, impressionou ao ser filmado surfando uma onda que se estendeu por cerca de 700 metros. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais por Raimana Van Bastolaer, um surfista profissional do Taiti, que o acompanhou durante a sessão. No vídeo, é possível ver o duque de Sussex pegando a onda ao lado de um jet ski e, em seguida, se posicionando na prancha enquanto a ondulação se forma.

Além de surfar, o príncipe foi elogiado por Van Bastolaer, que o chamou de “irmão” em uma publicação no Instagram, destacando a honra de surfar ao lado de Harry e Kelly Slater. A prática do esporte em um ambiente controlado, como o Surf Ranch, proporcionou uma experiência única para o membro da realeza, que costuma manter sua vida privada discreta.

Essa não foi a primeira vez que o príncipe Harry esteve no centro das atenções por suas habilidades fora dos compromissos oficiais. Ele também comentou recentemente sobre a semelhança entre seus filhos, Archie e Lilibet, e a mãe, Meghan Markle. Em uma rara declaração pública, Harry revelou que seus filhos herdaram o cabelo da mãe, algo que ele considera uma verdadeira bênção.

Príncipe Harry e Meghan Markle compraram uma casa em Portugal? Isso é o que se sabe

Agora, parece que o sonho de Harry e Meghan de terem um refúgio em Portugal está mais perto de se tornar realidade. A nova propriedade está localizada ao lado da casa de Eugenie e seu marido, que moram no exclusivo CostaTerra Golf and Ocean Club. Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes sobre a casa ou seu preço, acredita-se que poderia ser uma opção mais simples em comparação com sua luxuosa residência em Montecito.