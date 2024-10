Príncipe Harry e Meghan Markle compraram uma casa em Portugal? Isso é o que se sabe

A notícia de uma possível aquisição de uma propriedade de férias em Portugal trouxe alguma tranquilidade aos fãs do Príncipe Harry e Meghan Markle, depois dos vários rumores que surgiram sobre um possível rompimento do casamento.

Vale ressaltar que nos últimos tempos, os agora ex-membros da família real britânica têm viajado a Londres apenas por motivos de trabalho ou para anúncios importantes, como o estado de saúde do rei Charles III.

Os detalhes da nova propriedade do Príncipe Harry e Meghan

O jornalista Richard Eden revelou que o duque e a duquesa de Sussex passaram no ano passado “férias românticas de três noites” em Melides, um destino encantador na Comporta. Durante essa visita, ficaram na casa da prima, a princesa Eugenie, com quem partilham um forte vínculo. Esse relacionamento próximo se reflete em suas frequentes viagens juntos.

Agora, parece que o sonho de Harry e Meghan de terem um refúgio em Portugal está mais perto de se tornar realidade. A nova propriedade está localizada ao lado da casa de Eugenie e seu marido, que moram no exclusivo CostaTerra Golf and Ocean Club. Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes sobre a casa ou seu preço, acredita-se que poderia ser uma opção mais simples em comparação com sua luxuosa residência em Montecito.

Comodidades da propriedade

A nova aquisição em Portugal pode ser um passo no sentido de mais tempo para a família, sugerindo que as tensões sobre o seu relacionamento não são tão significativas como alguns especulam.

O complexo onde se encontra o seu novo imóvel oferece diversas facilidades, incluindo cafés, spa, um moderno ginásio e campos de golfe, criando o ambiente perfeito para desfrutarem de momentos a dois.

Até o momento não há mais detalhes sobre as comodidades que a propriedade dos duques possui.