Crise no casamento? O gesto de Meghan Markle em sua última aparição pública que não passou despercebido

Recentemente, Meghan Markle atraiu a atenção da mídia ao participar de um evento sem a presença do marido, o príncipe Harry.

No entanto, o que mais chamou a atenção nesta aparição pública foi outra decisão que levantou inúmeras especulações sobre a situação do seu casamento, especialmente depois dos desafios econômicos e familiares que o casal enfrentou após deixar a realeza.

Por que dizem que Meghan Markle estaria em crise com o Príncipe Harry?

Segundo Vanidades, o evento aconteceu no Girls Inc. Center, em Santa Bárbara, por ocasião do Dia Internacional da Menina, onde Meghan Markle abordou temas relacionados como o empoderamento feminino, mas compareceu sem usar aliança.

Embora deslumbrasse com a elegância habitual, foi a mão esquerda que chamou a atenção de todos, já que o seu característico anel de noivado, peça que inclui diamantes da coleção da falecida Lady Di, não enfeitou o dedo anelar nesta ocasião.

Isso gerou uma onda de especulações sobre o estado de seu relacionamento com Harry, que também não esteve presente no evento. No entanto, é importante lembrar que esta não é a primeira vez que a Duquesa decidiu não usar esta joia em público, o que tranquiliza um determinado setor, porque não indicaria necessariamente uma crise.

Alguns especialistas levantaram a possibilidade de que fosse porque ela queria estar confortável e, além disso, não era um evento real elegante ou oficial, onde cada um desses detalhes era mais cuidado para evitar crises contra ela.

Entretanto, o interesse público na vida da realeza continua a aumentar, alimentando a especulação e o debate em torno da sua tensa relação com o rei Charles e os príncipes de Gales.