Criminosos invadem Palácio de Windsor enquanto membros da família real dormiam

Na noite de 13 de outubro, ladrões mascarados invadiram o Palácio de Windsor, residência oficial da família real britânica. Segundo informações reveladas pelo jornal The Sun nesta segunda-feira (18), os criminosos utilizaram um caminhão roubado para derrubar um portão de segurança e escalaram uma cerca de dois metros de altura para acessar a propriedade. A ação resultou no roubo de uma picape e um quadriciclo.

ANÚNCIO

O incidente ocorreu enquanto o príncipe William, sua esposa Kate Middleton e os filhos do casal dormiam no Adelaide Cottage, uma residência do século XIX localizada no jardim privado do castelo. O rei Charles III e a rainha consorte Camilla não estavam na propriedade no momento da invasão.

LEIA TAMBÉM: Kate Middleton retoma compromissos públicos após superar câncer

De acordo com o jornal britânico, o portão danificado precisou ser substituído após a invasão. Os ladrões fugiram em direção à área de Old Windsor/Datchet, levando os veículos roubados.

A Polícia do Vale do Tâmisa confirmou que foi chamada à propriedade pouco antes da meia-noite, e uma investigação foi aberta para apurar os fatos. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

Essa não é a primeira vez que a segurança do Castelo de Windsor é colocada à prova. Em 2021, um homem armado com uma besta foi detido nos terrenos do castelo, alegando intenção de atacar a rainha Elizabeth II.

O Palácio de Buckingham se recusou a comentar o caso, enquanto autoridades locais continuam trabalhando para identificar os responsáveis pelo roubo. A invasão levanta preocupações sobre a segurança de propriedades reais, especialmente em um momento em que medidas de proteção vêm sendo questionadas.

Embora os danos materiais tenham sido significativos, não houve feridos, e a família real manteve sua rotina no local após o ocorrido. As investigações devem avançar nos próximos dias, com expectativa de novas atualizações sobre o caso.