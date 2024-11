Kate Middleton retoma compromissos públicos após superar câncer

Após concluir seu tratamento contra o câncer em setembro, a princesa de Gales retornou aos compromissos oficiais com uma dupla participação no fim de semana. No último domingo (10), a princesa compareceu à cerimônia do Dia do Armistício no Cenotáfio, em Londres, um evento tradicional em homenagem aos soldados britânicos que perderam suas vidas em combate. No sábado (09), ela também marcou presença em outra cerimônia no Royal Albert Hall, prestando tributo aos militares do Reino Unido.

A presença da princesa ao lado de outros membros da família real, incluindo seu marido, príncipe William, e o rei Charles III, reforçou o forte simbolismo de unidade e resiliência, especialmente após o término de seu tratamento de quimioterapia. Esses compromissos representam um marco em sua recuperação e na retomada das atividades públicas.

Durante a cerimônia no Cenotáfio, o rei Charles foi o primeiro a depositar uma coroa de flores no monumento. A ocasião solene contou também com a presença de líderes políticos, como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, além de diplomatas internacionais. O evento reuniu homenagens em todo o país, incluindo cidades e vilarejos que também realizaram tributos.

A participação de Michelle O’Neill, primeira-ministra da Irlanda do Norte e membro do partido Sinn Féin, marcou um gesto de reconciliação. Ao se unir aos presentes, O’Neill expressou seu compromisso em “superar divisões passadas e construir novas pontes”. Esse momento reforçou o espírito de união da cerimônia e o esforço coletivo em celebrar a paz e a memória dos caídos.

A princesa de Gales, observando do balcão de um prédio governamental, acompanhou a solenidade em um momento que simboliza seu retorno gradual aos eventos oficiais. Esse gesto de solidariedade foi bem recebido pelo público e pelos admiradores da família real, que enxergam na princesa uma figura de perseverança.

Enquanto isso, a rainha Camila, esposa do rei Charles, não pôde comparecer às cerimônias devido a uma infecção pulmonar. O Palácio de Buckingham informou que ela se encontra em recuperação e segue as recomendações médicas para garantir sua saúde e a proteção dos outros participantes. A rainha, de 77 anos, tem se mantido afastada de compromissos públicos temporariamente.

O retorno da princesa de Gales representa um passo importante em sua jornada de superação, mostrando ao público sua disposição de seguir com os deveres reais, apesar dos desafios de saúde recentes.