As próximas estreias da Max: ‘Coringa: Delírio a Dois’ chega em dezembro

O ator Joaquin Phoenix revive seu duplo personagem no filme que chega na Max, em dezembro

O clima de Natal não impede a chegada do filme ‘Coringa: Delírio a Dois’ de estrear no catálogo da Max em dezembro, mas ainda não há uma data definida, enquanto ‘Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice’ estreia na sexta-feira, 6, e ‘Super/Man: A História de Christopher Reeve, no sábado, 7.

O que acontece no filme ‘Coringa: Delírio a Dois’

A estreia do filme ‘Coringa: Delírio a Dois’ é muito aguardada pelos assinantes da Max, que esperam ver a volta do ator Joaquin Phoenix no seu duplo papel de Arthur Fleck e Coringa, personagem que lhe permitiu vencer um Oscar.

Agora, em ‘Coringa: Delírio a Dois’, Arthur Fleck está preso em Arkham, à espera de ser julgado pelos seus crimes como Coringa. Mas, enquanto luta contra a sua dupla personalidade, ele não só encontra o amor verdadeiro, mas também a música que sempre esteve dentro dele.

Quem está no elenco do filme ‘Coringa: Delírio a Dois’

O filme ‘Coringa: Delírio a Dois’ também conta com Brendan Gleeson, indicado ao Oscar por ‘The Banshees of Inisherin’ (2022), Catherine Keener, de ‘Foge’ (2017) e ‘O Virgem de 40 anos’ (2005), e Zazie Beetz, atriz de ‘Deadpool 2′ (2018).

Quem está por trás das câmeras em ‘Coringa: Delírio a Dois’

Antes de chegar ao catálogo de filmes da Max, em dezembro de 2024, ‘Coringa: Delírio a Dois’ fez parte do dia a dia de muitas pessoas, além dos atores consagrados, como o diretor de fotografia Lawrence Sher, o designer de produção Mark Friedberg, os editores Jeff Groth e Hildur Guđnadóttir, a designer de figurinos Arianne Phillips e os supervisores musicais Randall Poster e George Drakoulias.