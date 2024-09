‘Beetlejuice, Beetlejuice’ poderia arrecadar cerca de 150 milhões de dólares em sua estreia

Catherine O'Hara conversou com Publimetro sobre seu trabalho em Beetlejuice, Beetlejuice

‘Os Fantasmas Ainda se Divertem - Beetlejuice, Beetlejuice’ pode surpreender nas bilheterias com uma arrecadação próxima de 150 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de lançamento em todo o mundo. Essa cifra é baseada em projeções feitas por especialistas da indústria cinematográfica, que antecipam um início avassalador para este filme, que gerou grande expectativa entre os fãs do cinema de terror e comédia.

O retorno de Michael Keaton em seu papel principal, juntamente com a direção de Tim Burton, tem sido um fator chave para o entusiasmo em torno deste lançamento. A inclusão de Jenna Ortega, estrela da bem-sucedida série ‘Wandinha’, também tem contribuído para atrair a atenção de uma nova geração de espectadores.

‘Beetlejuice, Beetlejuice’ promete ser um dos sucessos de bilheteira de setembro.

Quanto à distribuição de receitas, estima-se que entre 100 e 110 milhões de dólares virão das bilheterias dos Estados Unidos, enquanto os mercados internacionais contribuirão com cerca de 35 milhões de dólares adicionais.

Esta projeção coloca ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ em um nível semelhante ao de outras grandes produções recentes. Isso superaria até mesmo as expectativas iniciais para um filme lançado em setembro, um mês que tradicionalmente não tem sido o mais forte em termos de arrecadação. O sucesso esperado para esta sequência também se deve a uma estratégia de marketing bem planejada pela Warner Bros.

A empresa incluiu o lançamento do filme em vários festivais de cinema, bem como eventos especiais para fãs em cidades-chave como Londres e Cidade do México. Essas ações aumentaram a visibilidade do filme e geraram um forte impulso antes de sua estreia oficial.

Fãs de todo o mundo correm para os cinemas para ver ‘Beetlejuice, Beetlejuice’

Apesar das altas expectativas, o verdadeiro desafio para ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ será manter seu desempenho nas bilheterias nas próximas semanas, especialmente em mercados onde a nostalgia pelo filme original de 1988 pode não ser tão forte. No entanto, com críticas positivas e uma base de fãs leal, o filme está bem posicionado para se tornar um dos grandes sucessos do outono de 2024.

Com sua estreia marcada para 6 de setembro nos Estados Unidos e em vários mercados internacionais-chave, ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ está pronta para iniciar uma temporada de bilheteria que promete ser espetacular, marcando o retorno triunfal de um dos personagens mais queridos do cinema de terror e comédia.