Morre Park Min-jae, ator sul-coreano de doramas, aos 32 anos

O ator Park Min-jae, conhecido por estrelar k-dramas de sucesso, morreu aos 32 anos, durante uma visita à China. A notícia foi publicada no perfil oficial no Instagram da Big Title, agência responsável pela carreira do artista.

De acordo com a imprensa local, o sul-coreano foi vítima de uma parada cardíaca, mesmo ele não tendo nenhum problema no coração diagnosticado anteriormente.

“Um lindo ator que adorava atuar e sempre foi o melhor para si mesmo. O ator Park Min-jae Park foi para o céu. Muito obrigado pelo amor e cuidado que tiveram com o ator Park Min-jae”, escreveu o perfil da Big Title.

“Não podemos mais ver a atuação dele, mas vamos nos lembrar dele com orgulho como parte da nossa família. Descanse em paz”, finalizou.

O funeral do astro, que esteve no elenco de sucessos como ‘As Três Irmãs’ (2022), inspirada no clássico livro americano ‘Little Women’, ‘Tomorrow’ (2022) e ‘Call it love’ (2023), será realizado em Seul, na capital da Coreia do Sul. A cerimônia de despedida acontecerá no Seoul National University Hospital na próxima quarta-feira (4).

