Larissa Manoela é criticada após trocar de time de futebol e rebate: “Não sabia que era crime”

No último sábado, dia 30 de novembro, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 23 anos, foi duramente criticada nas redes sociais após surgir comemorando a vitória do Botafogo pela Conmebol Libertadores 2024.

ANÚNCIO

O clube carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, com gols dos jogadores Luiz Henrique, Alex Telles, de pênalti, e Júnior Santos.

No X, antigo Twitter, Larissa celebrou o novo título do Fogão e recebeu críticas de diversos internautas. Isso porque, anteriormente, a artista torcia para o também clube carioca, Flamengo. “Que jogo! Que vitória! @Botafogo”, escreveu.

Leia também:

Larissa Manoela se manifesta após foto em altar inusitado durante viagem à Tailandia viralizar na web

“Graças a Deus nunca vou passar por essa vergonha. Não existe macho no mundo que me faça trocar de time”, “Amiga, está passando vergonha”, “Não confio em pessoas que trocam de time igual trocam de roupa”, “Por isso sempre preferi a Maisa” e “O mico passando no fundo”, foram alguns dos comentários na publicação.

Uma internauta chegou a questionar. “Você não era flamenguista?”. Larissa Manoela então rebateu. “Era, do verbo não sou mais kkk”. Outra pessoa ironizou. “Mana, esse time é minúsculo”, e a atriz escreveu: “Aham (falando com a taça da Libertadores na mão)”.

ANÚNCIO

Contudo, Larissa Manoela recebeu o apoio de outros usuários. “Os flamenguistas se doendo... Deixa a menina! O que isso muda na vida de vocês?”, escreveu uma pessoa. “Deixa ela escolher o time que quiser. Ela é livre!”, disse a segunda.

“Imagina cancelar uma pessoa por causa de um time de futebol? Parece até piada”, comentou outra pessoa. O comentário foi respondido pela artista. “Não sabia que era crime (para algumas pessoas) trocar de time hahaha. Aff, descansem”, declarou.

Larissa Manoela via X (antigo Twitter) (Reprodução/X/@larimanoela)