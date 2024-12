Maíra Cardi anuncia gravidez do primeiro filho com Thiago Nigro e fãs vibram: “Chorando de alegria”

Nesta segunda-feira, dia 02 de dezembro, Maíra Cardi, de 41 anos, usou seu perfil no Instagram para anunciar que está grávida do primeiro filho com Thiago Nigro, 34.

Na rede social, a influenciadora compartilhou um vídeo do momento em que contou a novidade especial para o marido, que não conseguiu segurar a emoção. O casal está junto desde 2023.

“Toda honra e glória a Ele! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!”, escreveu Maíra na legenda do post.

“Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o ‘carinha feliz’. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe!”, continuou.

“Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o ‘carinha feliz’. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado impossível!”.

“Mais detalhes continuarei compartilhando na rede vizinha. Mas o mais importante é: Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor!”, finalizou.

Maíra já é mãe de Lucas Cardi, de 23 anos, de sua relação com Nelson Rangel, e Sophia, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o ator e campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, 35.

Na seção de comentários, fãs do casal vibraram com a novidade. “Chorando com esse vídeo! Que Jesus abençoe, proteja e guarde. Parabéns!”, escreveu uma pessoa. “Chorando de alegria por vocês”, comentou a segunda.

“Gente, era tudo o que esperávamos! Deus é o Deus de milagre. Amém!”, declarou a terceira. “Que alegria! Como é lindo ver o agir de Deus. Nada é impossível para Ele!”, acrescentou mais uma.

