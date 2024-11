Após Datena, Denílson é o próximo a anunciar sua saída da Band

Nesta quinta-feira o apresentador José Luiz Datena anunciou sua saída da Band, após mais de 20 anos na emissora. Hoje foi a vez o ex-jogador Denílson, que após 14 anos no ‘Jogo Aberto’ ao lado de Renata Fan decide trocar de casa.

Ao que tudo indica, Datena vai fechar com o SBT, já Denílson está conversando com a Globo e deve fazer parte de um novo programa esportivo na SporTV que deve ir ao ar nas noites de domingo a partir do ano que vem.

O ex-atleta já comunicou a Band e seus colegas de emissora que está deixando o programa e a emissora. Entretanto, o ex-jogador deve continuar no programa pelo menos até o final do mês de dezembro, enquanto as negociações do distrato do contrato são feitas entre os advogados de ambos os lados.

Com sua saída, as apostas são de que o ex-goleiro Ronaldo ganhe mais protagonismo no Jogo Aberto, junto com Renata Fan.

Denílson está na Band desde 2010, quando participou da cobertura da Copa do Mundo no extinto ‘Band Mania’ e a sua desenvoltura frente às câmeras comentando as partidas o levou para o Jogo Aberto, onde permaneceu por mais de 10 anos.

Hoje é um dos ex-jogadores com mais seguidores nas redes sociais, com cerca de 7,7 milhões no Instagram.