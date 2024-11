Nicolas Prattes emociona a internet ao publicar homenagem para filha de Sabrina Sato: “Me ensina muito sobre a vida”

Na manhã desta sexta-feira, dia 29 de dezembro, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, usou seu perfil no Instagram para publicar uma homenagem à Zoe, filha de sua namorada, a apresentadora Sabrina Sato, que completa 6 anos hoje.

O artista, que interpreta o personagem Rudá em ‘Mania de Você’, novela das 21h da TV Globo, fez uma montagem de diversos momentos ao lado da pequena, ao som da canção ‘When She Loved Me’, de Lyn Lapid, e declarou seu carinho e amor pela enteada.

“Teve um dia que Papai do céu olhou pra mim e disse: ‘Sua vida vai mudar. Vai ter mais cor, mais amor e mais carinho’. Conheci o amor da minha vida, depois o amor do amor da minha vida, nossa Zozo”, começou Nicolas.

“Minha professorinha, que me ensina muito sobre a vida, sobre o amor e sobre todas as coisas mais bonitas da vida, que não são coisas. Criança faz a gente ter coragem para enfrentar a maldade do mundo e ter esperança no futuro. Zoe, com um abraço, muda meu mundo inteiro”, continuou.

“Não dei meu sangue, não estava no dia 29/11/2018, mas o tempo correu um pouquinho e nos colocou na mesma linha, na mesma estrada, na mesma poesia. E estou aqui. Entrego meu coração e toda a minha dedicação para você que me ensina tanto sobre mim, me torna um ser humano mais humano. Te amo, pequena e grande Zoe. Conta com o Zezé”, finalizou.

Zoe é fruto do relacionamento de Sabrina Sato com o ator Duda Nagle. Os dois se separaram em março de 2023 após sete anos juntos.

Nos comentários, internautas se emocionaram com a homenagem. “Ah, gente. Só quem tem um padrasto presente na vida sabe o significado deste vídeo! Meu coração fica quentinho ao ver que ainda existem homens tão sensíveis e que transmitem amor ao mundo. Que vocês sejam muito felizes”, escreveu uma pessoa.

“Quem ama os nossos filhos, nos ama duas vezes. Que coisa linda! Parabéns, Zoe!”, comentou a segunda. “Emocionando todos nós aqui. Essa pequena Zoe é uma sortuda!”, declarou a terceira.

“Meu Deus, que coisa linda! Que mais homens possam amar de verdade a criança de seus amores. Mesmo que a criança tenho um pai incrível, amor nunca é demais! Parabéns, Zoe!”, acrescentou mais uma.